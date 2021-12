Quién no ha sufrido la densa espera de la cuenta. Ese momento en el que ya has tomado el café, el chupito y quieres levantarte e irte, pero nada, que no llega el camarero y, cuando lo hace, tarda otros 10 o 15 minutos en volver con el datáfono. Si a esto le sumamos el miedo a esta sexta ola, pero el deseo de seguir haciendo planes y saliendo a comer o cenar fuera, minimizar los riesgos resulta fundamental. Te contamos cuáles son las aplicaciones que te permiten pagar por medio de un QR, ahorrándote esperas innecesarias y contactos más allá de los primordiales.