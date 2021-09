¿Existe el bacon vegano? El bacon , igual que los embutidos y otros derivados de la carne, es un producto de origen animal que no consumen las personas que siguen una alimentación vegetariana o vegana. Así pues, el bacon no es un producto vegano, pero sí es cierto que se pueden encontrar encontrar preparaciones llamadas 'bacon vegano' y otras variedades de 'embutidos' que se elaboran con ingredientes vegetales y que son aptos para veganos.

El bacon vegano que puedes encontrar en supermercados, igual que el resto de embutidos veganos, es un producto procesado y el simple hecho de ser fabricados sin ingredientes de origen animal en su composición no los convierte directamente productos saludables . De hecho, muchos componentes de los alimentos procesados, en general, son vegetales y no son buenos para la salud; podríamos hablar del azúcar y de todas sus versiones, las grasas y los aceites vegetales hidrogenados y refinados y la sal.

“Para identificar si es o no un buen bacon vegano es importantísimo revisar la etiqueta para comprobar si se trata de un producto ultraprocesado o no”, asegura María. ¿Te preguntas cómo?, pues mirando si entre los ingredientes aparecen azúcares, grasas y aceites hidrogenados y refinados. El bacon vegano no es un producto imprescindible dentro de una alimentación vegetariana o vegana, pero si quieres disfrutar de un alimento con una textura parecida al bacon existen varias alternativas.