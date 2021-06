El bar de la Macarena se va a Japón

Paradigma del buen tapeo sevillano

Manolo manda en la barra, Javier en la cocina. Javier estudió Derecho pero decidió no ejercer y enrolarse en el Yebra con el hermano. Es autodidacta y tiene la vitola de ser el cocinero que introdujo la sofisticación en el tapeo sevillano, que es de recias costumbres y clásicas maneras. Aunque Javier no pierde de vista un menudo imperial, nada pesado; unos fritos perfectos, marisco de calidad, merluza a la vasca o unas habas frascas con jamón. Tampoco olvida los reinventados chanquetitos (que ahora son gambas de cristal de Isla Cristina) con pimientos asados y huevo. U otros clásicos del Yebra que no hay forma de sacar de la carta: los fideos marineros con palo cortao, la corvina con risotto y crema de jalapeño o el cordero a la baja temperatura. Igual que el matrimonio de anchoa y boquerón con testigo o la presa ibérica al Lustau.

Levantando pasiones

Sirvan los prolegómenos por situarnos en la modesta y, a la vez, exitosa trayectoria de la familia Yebra cuando está a punto de embarcarse camino al lejano oriente para abrir restaurante en Tokio . Digamos que en la gastronomía española ya no sorprende que grandes chefs como Eneko Atxa o Carme Ruscadella abran restaurante en Tokio. Pero resulta más sorprendente, si no inédito, que lo haga un bar de barrio. La culpa es de Miyake Shigeyuki , un empresario japonés, propietario de un importante grupo de restauración japonés Akinai, líder en facturación en el país, con establecimientos de cocina francesa e italiana y entre otros, ocho restaurantes abiertos bajo la marca La Bodega, especializado en tapas españolas clásicas.

Aventura oriental

Llevaba trece años el empresario japonés tratando de convencer a los hermanos Yebra para abrir establecimiento en Tokio, a lo que Manolo y Javier se negaban. Aquello no les sonaba mucho. "No estábamos para esas aventuras, la verdad" reconoce Manolo. Pero Miyake además de resultar un enamorado de la gastro española y del Yebra en particular, es tozudo. Y hace dos años se plantó en el Yebra con el propietario del edificio donde se instalará el Yebra nipón. Los japoneses son estrictos para estas cosas y quieren conocer el proyecto que se instalará en el local que alquilan. Entre Miyake y el casero japonés le hicieron la envolvente a los hermanos Yebra. El próximo 21 de julio inauguran su "Restaurante-bar Yebra Japón". El establecimiento va situado en el que será el rascacielos más alto de Japón, con 212 metros, junto a la parada de tren de Yaesu, con tres millones de pasajeros al día. En el Tokio torch and terrace tendrán un restaurante con 30 plazas en el interior y 60 en terraza.