Es martes por la mañana. Tus hijos van tarde y, aunque están en plena adolescencia, para echarles una mano antes de ir al instituto, les preparas el desayuno. Son de leche con galletas. Llenas las tazas y, con mucha prisa, metes ambas en el microondas. Un minuto. Start. Se acaba el tiempo, se sientan en la mesa y se quejan de que su bebida sigue fría y el colacao no se deshace bien dentro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha ocurrido para que el electrodoméstico no haya funcionado? Intentar calentar varias cosas a la vez no siempre es tarea fácil, es más, si metes dos boles dentro, uno al lado del otro, tienes muchas posibilidades de que sea una simple pérdida de tiempo. Te explicamos por qué.