Es una vitamina hidrosoluble y una de las más demandadas durante el invierno, ya que, además de ser un potente antioxidante, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Una dosis extra de Vitamina C ayudará a aliviar los síntomas del resfriado y a acortar su duración. Algunos de los alimentos que la contienen son el kiwi, la naranja, las fresas, el pimiento rojo y el perejil. Lamentablemente, su biodisponibilidad es limitada. Con la evolución, los humanos perdimos la capacidad de crearla a través de nuestro metabolismo. Por otra parte, por el uso de pesticidas, las naranjas, por poner un solo ejemplo, ya no tienen la misma vitamina C de hace unos años. Por ello, si quieres enriquecer su ingesta con un complemento vitamínico, te asegurarás su aporte.