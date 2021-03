Cocineras de toda la vida: la generación de acero

Son posiblemente las cocineras menos reconocidas de la cocina española. Ellas y otras muchas como ellas a lo largo y ancho de esa peculiar geografía española que tiene sus coordenadas marcadas por las ventas en las zonas rurales, los bares de barrio en las ciudades y las tascas de toda la vida. No van a obtener nunca una estrella Michelin, las editoriales especializadas no publicarán sus recetarios, no llevan chaquetilla sino delantales, no serán invitadas como jurados a Masterchef y su minuto de fama se queda en casa a la hora del puchero.