¿Le puede a uno encantar algo y, al tiempo, aborrecerlo? Juan Tallón tiene la respuesta

Todos libramos una guerra interior en la que luchamos todos los días

Para el escritor, la vida en el mundo e imposible sin ridículas e injustas antipatías

¿Te pueden gustar las croquetas, y aún así aborrecerlas, y no comerlas jamás? A mí sí. A ninguna otra persona que conozca le pasa, pero creo que se debe solo a que yo conozco a pocas personas. ¿Por qué puede llegar a suceder algo así? Porque es imposible, seguramente, vivir sin aborrecimientos. Hay que cultivar antipatías, quizá porque de lo contrario la existencia se vuelve demasiado larga y saludable. No digo que haya que dirigir la aversión hacia las personas –que, dentro de nuestra cabeza, o en una libreta secreta, casi es inevitable–, pero hacia algunas cosas, sí, por supuesto. Las cosas juegan un papel decisivo en nuestras vidas, y de vez en cuando desdeñar algunas de ellas nos conecta al mundo.

Cuando la Naturaleza quiere discordia

Seguramente el ser humano quiera armonía, tranquilidad, decía Kant, pero la Naturaleza sabe mejor qué es bueno para su especie, y quiere discordia. Hay días que toda la paz que buscas es justamente un enfrentamiento, un «no», una ruptura, aunque sea con una ventana abierta, una taza muy caliente, un bolígrafo que no escribe, una araña en el baño, una columna del garaje y, por qué no, una croqueta riquísima. Recuerdo unos versos de Iribarren que ilustran la guerra interior que algunos días libramos: "El tipo se bebió / la copa / de un trago / y miró alrededor. / Como no quedaba / nadie, / mató de un manotazo / una mosca, / pagó, / y se fue a buscar / sangre / a otro bar".

Me gustan y no me gustan

Me gustan las croquetas. Están buenísimas. Pero no las como nunca. Es oír la palabra «croqueta», o verla escrita en la carta de un restaurante, e inmediatamente experimentar animosidad, incluso miedo, porque pienso que probablemente también la croqueta me odiará a mí. Las razones que explican algunas desafecciones no se pueden ni llamar razones. Se apoyan –por mi parte– en cierta idiotez personal. Quizá demasiadas veces, con las croquetas, llegas al restaurante con un grupo de amigas y amigos, y en lugar de centraros en la carta y pedir, y ya después explayaros en la conversación, empezáis al revés, hablando y hablando. Nadie estudia la carta. La miráis, en realidad sin verla, experimentáis una pereza intolerable ante el hecho de tener que elegir, y la abandonáis para seguir hablando. Si no hablaseis sin parar os explotarían las palaras por dentro y moriríais.

Alejamiento inevitable