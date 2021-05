De las tortillas de patata a los bocadillos de nocilla: radiografía de las comidas de la generación upper

Allá por los años 70 los niños españoles dimos un estirón . No todos por igual, pero la talla de la población aumentó diez centímetros de media. Era el principio del fin del landismo. En el futuro, los españoles ya no serían una raza irredenta de bajitos ni cazadores de suecas por las piscinas de los hoteles de Torremolinos. Para eso han inventado Tinder. Los que ya pasamos de los 45 somos los llamados uppers.

En el seiscientos familiar cabía un numero indeterminado de personas que no bajaba de cinco y no excedía de nueve. Un cochecito, que era aspiracional para una clase media española que se iba consolidando, y que no tenía por supuesto ni cinturones de seguridad ni reposacabezas. Del air bag, ni hablamos. Muchos nos criamos con el gatito que cambiaba de color en función de la meteorología cimbreándose en la bandeja trasera del coche. Que yo recuerde siempre le hemos hablado de usted a las personas mayores y a los desconocidos en general y nos levantábamos para dejar el asiento en el autobús a los ancianos.