¿Cocinar carne congelada en la barbacoa? ¡Es posible!

Planificar una barbacoa no es cosa fácil. Organizarse entre amigos y familiares para saber cuántos invitados asistirán y determinar qué traerá cada quien casi siempre resulta complicado. Siempre hay invitados de última hora o surgen imprevistos que hacen que haya que sacar la carne congelada a toda prisa y no de tiempo a qué se descongelen de la manera correcta. ¡Que no cunda el pánico!