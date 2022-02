El marisco no es un producto que suela estar presente en la mesa cuando nos sentamos a comer o a cenar cada día. Más bien lo asociamos a eventos o fechas especiales , como en Navidad y cuando hay que celebrar algo y aprovechamos para darnos un buen festín gastronómico. De estos tesoros del mar hay de todo tipo, unos más cotidianos y otros que, por su exclusividad o precio, reservamos para esas ocasiones puntuales. Ahora bien, en casa los comemos como mejor nos viene, pero cuando nos vamos a un restaurante o tenemos visita hay que seguir un poco más el protocolo. ¿Sabes cómo tienes que comerte cada tipo de marisco?

Sí, no todos los mariscos se comen de la misma forma. No obstante, si alguna vez te enfrentas a una situación en la que te encuentras con una gran variedad de mariscos al mismo tiempo debes saber que primero han de comerse los que vengan crudos, como las ostras, y ya después degustar los cocidos, como las gambas. Y ahora es cuando vienen las mayores dudas: ¿cubiertos sí o cubiertos no?