Disfrutar una buena cerveza , sin importar si es tarde o noche, si hace calor o frío, consiste en tomarla bien helada . Pero no siempre estamos preparados para la ocasión y hay ocasiones que las prisas o, incluso, en las propias tiendas, no las conseguimos a la temperatura ideal, por lo que lo normal es meterlas al refrigerador y esperar unas horas antes de tomarla.

La cerveza a temperatura ambiente o caliente no sabe bien. Esto es debido a que el lúpulo cuenta con compuestos químicos que no sólo son la razón para que esta bebida tenga un sabor amargo, sino que también son fotosensibles y con la acción de la luz se convierten en compuestos desagradables al olfato y el gusto. En cambio, una cerveza bien fría tiene un gusto mucho más refrescante.

Si te ha pasado que te has olvidado de meterlas en la nevera o no te ha dado tiempo, ¡no te preocues! En Uppers queremos contaros varios métodos para poder enfriar la cerveza o cualquier otra bebida de forma rápida .

Es una de las formas más típicas y rápidas de enfriar botellas. Envolvemos la botella con papel de cocina absorbente y lo metemos en agua para que quede bien empapado. A continuación, lo metemos al congelador (mejor si es dentro de un plato o bol para que no se pegue el papel a las paredes). Al estar húmedo, el papel se enfriará mucho más rápido que la cerveza, cubierta por el cristal. Al cabo de unos 10 minutos podemos recoger nuestra cerveza cubierta de papel helado y bien fresquita.

Para este método necesitamos agua, sal y hielos. ¡Ojo! pero no nos referimos a echar hielo a la cerveza. Metemos las cervezas en un bol con un poco de agua y unos hielos, echamos la sal al agua y metemos todo al congelador. La sal para disolverse en el agua necesita calor al ser una reacción endotérmica y, estando el agua fría, el único sitio del que puede tomar el calor es de la cerveza; dejándonos unas botellas heladas en un santiamén.

Es el método más espectacular y para realizarlo necesitaremos unos guantes. Si tenemos por casa un aerosol de aire comprimido, que suelen usarse para limpieza de sitios piezas de informática o maquinaria. Podemos darle la vuelta y rociar bien la botella con él. El gas que contienen estos botes sale a temperatura bajo cero y enfriará la botella en nada de tiempo. Siempre con cuidado de no rociarnos sobre la mano y dando vueltas a la botella para evitar que se congele.

Sabemos que a la cerveza no se le ha de echar hielo, pero tiene una solución, hielos de plástico. Este tipo de hielos no son muy comunes en las casas, pero si algo les puede dar buena imagen es que enfrían sin aguar. Básicamente son cubito de plásticos llenos de agua, los cuales se meten al congelador. Al solidificarse el agua de dentro se quedan como un cubito de hielo, pero al estar cubiertos de plástico el agua no quitará sabor a tu bebida.