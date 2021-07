Seguro que tu abuela se conoce este truco como la palma de la mano. Y es que saber si un huevo está fresco para usarse -ya sea hervido, escalfado, frito, revuelto o batido- solamente requiere una sencilla prueba casera, indispensable si se te ha olvidado la fecha de compra, si no conservas su caja original -o lo has comprado a algún agricultor local-.

En primer lugar, cabe destacar que si los huevos ya se encuentran en un estado muy deteriorado lo habitual es que desprendan un fuerte y molesto olor a azufre . Sin embargo, algunos están en apariencia bien -no huelen a podrido- pero por dentro, no son ya comestibles.

Así mismo, debes saber que los huevos no aguantan tanto tiempo en buen estado sin ser consumidos como otros productos. Estos son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura y no pueden permanecer a más de 10 grados. Por lo tanto, su conservación es esencial. Sin embargo, ¿cómo saber si los huevos del frigorífico están en buen estado o no? Es importante poder identificarlo para evitar posibles intoxicaciones, como la salmonelosis.