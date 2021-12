No es necesario recordar los éxitos internacionales de los mejores restaurantes españoles. Que se suman a los mencionados, desde Lasarte, Disfrutar, Abac o el Celler de Can roca, pasando por el cántabro El cenador de Amos, los de Quique Dacosta y Ricard Camarena en el Levante, Atrio en Extremadura o el Aponiente de Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Vaya, que en España, la comodidad de espacio y mobiliario es un lujo incluido en el precio. En Francia tiene que pagarlo aparte. No espere cubiertos aceptables. Abundan los manteles de papel -cuando cubren la mesa- y otro déficit que frustra cualquier experiencia son las copas para el vino. Esas copas de tamaño mini, gastadas, no se ven ya ni en los bares de gasolinera en España. Entre unas Zalto o unas Riedel y esos cacharros rayados de ocho centilitros hay todo un catálogo inmenso. Y ojo, que no estamos hablando de locales turísticos. ¿Hablamos del precio del vino y de cómo se bebe en España y a cuánto? Vale. Vaya donde vaya, no espere tomar una copa de un rosé medianito de la Provenza, un burdeos o un borgoña de andar por casa por menos de 9-10 euros. Y, como queda dicho, a cuentagotas.