Es domingo, se acaba el fin de semana, pero no por ello se deja de disfrutar. Por eso tú o uno de tus amigos organiza una barbacoa para poner el broche de oro a una semana con una buena comida e inmejorable compañía. Por variar, deciden que esta vez no va a haber vino y lo van a sustituir por unas cervezas. No es una idea descabellada, una cerveza puede maridar a la perfección cualquier comida, incluidas las de máximo nivel. Y para demostrarlo contamos con la ayuda del beer sumiller Álvaro Verdú, que nos cuenta en el evento 'Sabor Mahou Feat.' qué tipo de cerveza nos va mejor en cada momento de la barbacoa.