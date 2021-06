Llega el tiempo de cocinar y de comer al aire libre, sin prisa y rodeado de los tuyos. La barbacoa es una de las mejores opciones. El cocinero se sienta a la mesa orgulloso de su hazaña cuando se le corona con todas las estrellas según va sacando de la parrilla plato a plato. En Uppers hemos preguntado a los expertos cuál es la mejor carne para la barbacoa , porque no todo es susceptible de entregarse a las brasas. Además de elegir el tipo de carne entre la gran variedad del mercado, hay que tener claro cuál es el mejor corte de carne para asado a la parrilla . Esta es la lista que hemos elaborado:

1 Carnes de cerdo

Panceta: solicita al carnicero que corte lonchas de medio centímetro de grosor , de esta manera se cocinará de forma rápida sin cocerse. Mejor elegirla al natural , sin adobo, porque queda demasiado fuerte, y que no sea en salazón que es la que se emplea en guisos.

Chistorra, morcilla, chorizo y longaniza blanca: si el chorizo y la morcilla son gruesos requieren más tiempo y cuidado para no quemarlos. El resto se cocina con ritmo y funciona muy bien como aperitivo o merienda a media tarde. Para que no revienten las pieles de estos preparados un truco es pinchar cada unidad con un palillo, la grasa goteará por la madera. Ten cuidado de que no se prendan las brasas con la grasa. Una opción es disponer todo en los laterales de la parrilla.