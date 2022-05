¿Cuáles son las ciudades turísticas con más Estrellas Michelin?

En el competitivo mundo de la alta gastronomía no sólo se disputan méritos y reconocimientos los restaurantes o los chefs; también los países, las regiones y las ciudades. Especialmente cuando se trata de guías gastronómicas tan prestigiosas internacionalmente como la Guía Michelin, y galardones tan apreciados como sus brillos.

Para sorpresa de algunos, la capital francesa no se corona con la máxima constelación. En su defecto, se posiciona como la tercera ciudad con más iluminarias, consagrándose con 134 estrellas. Siete de ellos con tres estrellas, veinticinco con dos y sesenta y cuatro con una estrella.

El elenco de estrellas no se ha hecho esperar en la ciudad más cosmopolita del mundo. La ciudad alberga un total de 117 estrellas. Eleven Madison Park, del chef Daniel Humm, es probablemente el tres estrellas más conocido de la ciudad. Actualmente es también el tercer restaurante de la lista The 50 Best World’s Restaurants.