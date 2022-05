¿Cuáles son las peores bebidas alcohólicas para la grasa abdominal?

Si eres de los que han decidido empezar a cuidar su alimentación ahora que el calor ya aprieta y el verano está a la vuelta de la esquina, es probable que te hagas alguna de estas preguntas. Y es que, seamos sinceros, ¿ a quién no le gusta disfrutar de unas buenas cañas en una terracita frente al mar ? ¿O de una copita de vino durante una cena con la familia o los amigos?

Si es tu caso, tenemos noticias, aunque tal vez no tan buenas como las que busques. La primera es que un reciente estudio elaborado por un equipo de investigadores a nivel internacional y publicado en la revista Obesity Science & Practice ha demostrado que no todas las bebidas alcohólicas fomentan el exceso de grasa de la misma manera. Vamos, que hay bebidas que, siempre con moderación, puedes tomar sin preocuparte por si aumentará o no tu grasa abdominal. La segunda es que, sí, la cerveza se encuentra entre las más perjudiciales, así que si quieres librarte de la grasa y conseguir un vientre plano, lo mejor que puedes hacer es reducir su consumo.