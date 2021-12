El plato favorito de los que convivimos en casa es la pasta. Sopa de fideos, lasaña de verduras y queso de cabra, espaguetis al pesto… nos da igual la receta porque nos encanta. La pasta es muy saludable y un ingrediente básico de la dieta mediterránea , sin embargo, a pesar de los pesares, no debemos abusar. En Uppers queremos tener claro cuántas veces a la semana es recomendable comer pasta . ¿Es posible añadirla al menú a diario o hay un límite?

En cuanto a los hidratos de carbono de absorción lenta, como la pasta integral, el aporte de insulina que trasporta esa glucosa es gradual y, por tanto, el organismo gasta esa energía también de forma gradual sin que sobre glucosa. Gracias a esta absorción lenta no se almacena como tejido adiposo o grasa. Por este motivo los nutricionistas recomiendan incluir en la dieta pasta integral en vez de pasta blanca.

Según las conclusiones “el consumo de pasta no contribuye a la obesidad, sino que se asocia con una disminución del índice de masa corporal, una circunferencia abdominal más pequeña y una mejor relación cintura-cadera” . Cabe recordar que la pasta forma parte de la dieta mediterránea y, en su justa medida para cada persona y combinada con hortalizas y proteínas de calidad, contribuye a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y obesidad en general.

La pasta no engorda, lo que incrementa los kilos son los aderezos a base de grasas no saludables. Un ejemplo de ello serían proteínas como el bacón y la nata. Por todo ello, los nutricionistas aconsejan incluir la pasta blanca o integral en el menú para comer, ya que se dispondrá de toda la tarde para gastar esa energía, pero nunca para cenar. Recuerda que lo que no se gasta se almacena en forma de grasa.