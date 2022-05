El cocinero ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo en el que prepara junto a Rosalía un sándwich de chicken teriyaki, como se titula una de sus canciones, en el que no hay pan como tal, sino una especie de bizcocho, otra referencia al disco, en concreto a la canción 'Bizcochito'. Esta curiosa colaboración no coge por sorpresa, Muñoz publicaba hace unos días un breve vídeo con un casco de moto en su cocina con el logo del disco de Rosalía en el que se preguntaba por qué olía a gasolina en su restaurante. Y de fondo, como no, una de las canciones de 'Motomami'.