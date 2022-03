En este acalorado debate, los expertos en alimentación de Twitter (los de verdad, no los que fingen serlo) dieron su opinión y recordaron que, pese a que no siempre es así, las probabilidades de padecer salmonelosis son más altas cuando se come el huevo más crudo. Así, y pese a que se puede preparar una tortilla poco hecha sin que el huevo esté necesariamente crudo, recomendaron que lo más seguro era cuajar el huevo, aunque, eso sí, hacerlo no implica que la tortilla quede completamente seca.