Una pequeña aldea – que en esta historia está asediada por los galos en vez de por los romanos- de irreductibles extremeños resiste a la ocupación francesa del mercado del foie gras. En una finca de Pallares (Badajoz) junto a Monesterio y lindando con la Sierra Norte de Sevilla, Eduardo Sousa Holm, sin proponérselo, le ha tocado el hígado a los productores del país vecino. Sousa es el fabricante de referencia del "foie gras ético", un producto natural proveniente de los gansos y ocas salvajes de su finca a los que no se somete a maltrato alguno. Casi 2.000 aves que viven en libertad, que aterrizan cuando llega la primavera, que despegan hacia el norte de África cuando llega el invierno y que amerizan en las islas fronterizas entre Finlandia y Rusia cuando aprieta la canícula en España. En aguas del Báltico han registrado gansos y ocas con el chip colocado en Pallares.

La revolución 'gastrológica' del foie gras

Las aves de Sousa no se someten al método gavage francés, el embuchado forzoso con grano al que se somete a las aves en Francia hasta hipertrofiarle el hígado , lo que los científicos llaman una lipidosis hepática. Una práctica denostada que se hace con las aves estabuladas y objeto de mil polémicas. Cuando más arreciaban las campañas contra esa forma de elaborar el foie gras, histórica, por otra parte, a este extremeño de 55 años se le ocurrió reintroducir un sistema antiguo y natural, desafiando a los productores franceses, no tanto por el volumen de sus ventas como por colocarlos frente a un espejo que les devolvía una imagen inconveniente. La venta de este producto procedentes de aves alimentadas forzadamente ya están prohibidas en países como Gran Bretaña , Alemania o Italia y en estados como California o Nueva York.

En Casa Sousa las ocas y los gansos – que son la misma cosa, como el ansarón - se alimentan de bellotas. La finca está en pleno parque temático del cochino ibérico: foie gras de bellota. El patanegra de los foagrases. Pero también comen higos cuando es temporada, hierbas todo el año, y maíz y los altramuces silvestres que le dan pigmentación amarilla natural al hígado. Lógicamente, las manadas vuelven una y otra vez. A dónde van a ir si no . La casa tiene una escudería de 70 gansos domésticos, que son fijos de plantilla , que sirven como reclamo para las manadas en tránsito. Además de nidos de cigüeñas estratégicamente colocados.

Hipnosis a los gansos

"Se quedaron alucinados"

Años después, Eduardo comenzó a elaborar su primer foie gras de oca para consumo familiar. En 1990 envasa sus primeras partidas y las pone a la venta. "No se vendían, la gente no las querían. Solo querían el foie gras de pato cebado, esa era la cultura. Me aburrí", explica. 24 años después acude al Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) de París, una de las citas cumbre del sector, para presentar su paté de cerdo ibérico y comprobó como en la mayoría de stands se ofrecía foie gras elaborado por el método tradicional en Francia. Llevaba unos tápers del suyo para compartir con unos amigos y así lo hizo. "Aquello fue muy fuerte. Se quedaron alucinados de la calidad y corrió de boca en boca". Dos años después lo llaman desde París para animarlo a concursar con su foie gras. Ganó el primer premio del salón. El Coup de coeur, o lo que es lo mismo el premio al mejor foie gras del mundo. "A partir de ahí todo fue un boom", recuerda.