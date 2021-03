Las nuevas restricciones, el auge del trabajo y el miedo al contagio hacen que cada vez estemos más en casa y que nuestras reuniones sociales suelan realizarse vía zoom, skype u otras aplicaciones virtuales. No obstante, esto no significa que no podamos disfrutar de una buena bebida de vez en cuando. Al contrario, en el mundo de la coctelería existen varias mezclas muy sencillas que podemos preparar nosotros mismos en casa y que harán que, al menos momentáneamente, nos olvidemos de que no podemos bajar al bar con los colegas.