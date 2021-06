¿A quién no le gusta una hamburguesa? En España se consumen un total de 376 millones al año y es el plato que más se pide a domicilio. Y aunque somos más de gustos tradicionales, no viene mal innovar de vez en cuando. Para no morir en el intento de elaborar la hamburguesa ideal para que puedas colgarte una medalla en las barbacoas con tus amigos, recurrimos de nuevo a uno de los mejores cocineros de España, Ramón Freixa. Por si no teníamos claro cómo hacerlo, el chef dos estrellas Michelin explica en este episodio de ‘Paella en el jardín’ cómo cocinar la carne, por qué no todos los panes valen o cuáles son los complementos que la hacen aún más suculenta. El broche oro lo pone cuando habla de su favorita, la hamburguesa Deluxe. Aviso: no es apta para vegetarianos. Dale al play.