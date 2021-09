Un huevo debería costar un huevo

No se sabe si fue antes el huevo o la gallina. Gente con mucho nivelito, como Aristóteles o Plutarco, se formularon tiempo ha la misma pregunta, que abarca desde la metafísica a la zoología. The Guardian llegó a reunir hace unos años a un filósofo, un científico y un avicultor para debatir tamaña cuestión: dijeron que el huevo. Pero poco importa, porque a partir del big bang gallináceo la producción de huevos ha sido, afortunadamente, un no parar. Lo relevante es que en cualquier supermercado, en un almacén de barrio o en mil páginas de internet puede usted comprar los huevos que desee, salvo cuando llega la temporada de pandemias: en esa coyuntura se agotan a la misma velocidad que la harina y el papel higiénico. Misterios por resolver.