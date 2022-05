Ignacio Echapresto, estrella Michelin en una aldea de 24 habitantes: “No defiendo la cocina moderna, sino el producto"

Hacemos coincidir los cambios de menú con el cambio de la luna. No es una cocina lunar, pero sí que es una cocina influenciada por la luna. Es decir, cada fase lunar nos ofrece unos productos y nosotros sacamos lo mejor de ellos para ofrecérselos a nuestros clientes. mejor momento de cada producto para sacarle lo mejor de lo mejor a nuestros clientes. Por eso, cada 28 días, aprovechando el cambio de luna, hacemos un cambio de menú que no quiere decir que cambiemos al 100% de nuestros platos, pero sí que cambiamos cuatro o cinco. Depende. Depende de cómo se comporte la naturaleza en esa fase lunar.

Fue mi maestra, la que me enseñó los principios del buen hacer. Yo he sido un cocinero autodidacta, que he ido aprendiendo a golpe de tesón, de paciencia, de libros y de internet. Pero al final, las señas de identidad que me dejó mi madre están reflejadas en mis platos.