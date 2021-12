Entre los momentos más esperados de la Navidad en las empresas está la fiesta (inexistentes por la pandemia) y la cesta . Llegar a casa con ella perfectamente cerrada y ponerte a abrirla con tu familia es uno de los planes navideños por excelencia. Turrones, vinos, mazapanes, conservas, embutidos y una buena pata de jamón. ¡Hay que ver lo que nos gustan los regalos! A no ser que seas un manitas y tengáis una familia numerosa, lo normal es que te plantees llevar el ibérico a que te lo corten y envasen al vacío . Por entre 20 y 50 euros (dependiendo de la técnica que utilices) tendrás sobres durante meses que bien salvan un picoteo con amigos o un bocadillo gourmet. Hablamos con Julio Márquez, presidente de la Selección Profesional de Cortadores de Jamón , para que nos explique si realmente merece la pena cortar la pieza a cuchillo o cómo tomar la decisión de hacerlo o no.

Como se decía antaño, no es oro todo lo que reluce. Puede que cuando abras la cesta, te parezca que el jamón tiene una pinta espectacular, pero no te dejes llevar solo por las apariencias. Conocer bien el producto es fundamental antes de decidir si cortarlo a máquina o a mano. "Tenemos que ver si es un jamón o paletilla y saber si es ibérico o serrano. Luego habrá que saber si el producto es artesano y bien hecho o es un producto industrial. Esto es como comparar un tomate de huerta o de supermercado, no tiene nada que ver", nos explica Márquez.