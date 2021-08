Si bien las bebidas alcohólicas contienen vitaminas y minerales, las calorías del alcohol son ‘calorías vacías’ que no tienen ningún valor nutricional y no aporta ninguna contribución significativa a nuestra dieta. El consumo excesivo de alcohol puede producir problemas como una cirrosis hepática, que suele producirse después de haber bebido por 15 o 20 años. Además de otras patologías, como pancreatitis, cardiopatía alcohólica y várices esofágicos.

El vodka es una de las bebidas preferidas para la mayoría de combinados disponibles. Por ello, no es de extrañar que la mayor parte de sus consumidores opte por el vodka como el ingrediente principal. Si no queremos renunciar al sabor seco de esta bebida pero no queremos preocuparnos por sus calorías la mejor opción es tomarlo con soda, ya que no contiene azúcar ni edulcorantes y tan solo cuenta con 43 calorías.