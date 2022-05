Hay muchas excepciones, extraordinarias por otra parte. Pero las redes que todo lo deforman equiparan lo absurdo y lo sustancial. Asistimos impávidos al show de un carrusel de espontáneos que suspenden una ensalada templada por servirse dos grados por debajo de la temperatura de no sé sabe qué canon. Más preocupados por el encuadre que por la esencia, por el frame que por el origen de un plato, cuando no de sacar gratis el almuerzo a cambio de un post. Comen mucho pero no saborean nada. Miran mucho pero no ven nada.