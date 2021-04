Entender más que aprender

Luke Jang es un dechado de pragmatismo. El dinero era para gastarlo en los tres estrellas que había seleccionado. Durante el día, vida de mochilero. Al caer el sol entraba paso firme y con unas reservas ilimitadas de ilusión en los mejores templos de la cocina mundial. Era 2007. Visitó 14 países. Empezó por Australia y siguió hacia China, Vietnam, la India, Turquía y Europa. Después viajaría a EEUU. En Europa se deslumbró en Francia en el restaurante de Michel Brass ; se desencantó un poco en el de Pierre Gaignare "porque era muy años ochenta, muy de ayer, aunque de una calidad estupenda". Se sentó a la mesa de Tetsuya (Sidney), Bukhara (Nueva Delhi), Guy Savoy (París), The fat duck (Bray, Berkshire, Inglaterra ), Per se (Nueva York), The french Laundry (Yountville, California) y se deslumbró en España. Cita tres del País Vasco que le impresionaron: Arzak, Martín Berasategui y Mugaritz. Pero es fan del último: "Andoni Luis Aduriz es un filósofo, un naturalista, es un creativo nato. Me encanta su forma de pensar. Por ejemplo uno de sus últimos platos ¿cómo presentar un esférico con una angula viva?".

Prácticas en El Bulli

Una de sus epifanías las vivió el cocinero coreano en cala Montjoi, donde se erigía el mítico El Bulli, justo en sus años de mayor gloria, cuando había sido elevado a los altares por aquella portada de The New York Times Magazine. Fue el único restaurante donde no consiguió comer. No había forma de forzar el libro de reservas. Se llevó no se acuerda cuánto tiempo acampado a la sombra del restaurante hasta que consiguió que lo recibiera Ferran Adrià. "Había recorrido medio mundo para llegar allí, era lo menos", sonríe mientras recuerda. No logró mesa pero sí unas prácticas que se prolongaron durante dos temporadas.