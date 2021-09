"No consigo que la carne me quede jugosa": Manuel Vilas pide ayuda a Rafuel para preparar el ternasco al horno aragonés

Rafuel vuelve a ponerse el delantal de Uppers para deleitarnos con otra de sus recetas. Esta vez la petición que le llega es la del escritor, Manuel Vilas. El plato que se le resiste es uno de su tierra, Aragón: el ternasco al horno. El autor de 'Ordesa' no consigue que la carne le quede tierna y jugosa, como manda la tradición. Pero no es una tarea fácil: la de cordero está considerada una de las más delicadas que existen. Sin embargo, nuestro chef no se detiene ante nada. ¿Dónde está la clave para preparar un ternasco bien sabroso? Descúbrelo en este nuevo episodio de 'Oído cocina'.