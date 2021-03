Las hamburguesas vegetarianas , elaboradas con tofu, soja, cereales o vegetales, son una opción para quienes quieren limitar la ingesta de carne o prefieren no tomarla en absoluto , pero no renuncian a la comodidad de una hamburguesa. Más de un tercio de los ciudadanos afirman que están intentando comer más alimentos vegetales de forma activa, y es muy probable que, dentro de unos años, como ocurre en muchos otros país de Europa, este tipo de hamburguesas sean ya mucho más comunes y formen parte de la alimentación habitual en nuestra sociedad.

Son muy fáciles de elaborar, porque requieren poco tiempo para prepararlas y combinan muy bien tanto con verduras, ensaladas y cereales . No hace falta que te compliques la vida para elaborar la mezcla que te permita preparar las mejores hamburguesas vegetarianas. De hecho, existen muchas marcas que han conseguido la mejor textura y el sabor perfecto para preparar hamburguesas espectaculares. Y es posible comprarlas frescas o congeladas en muchas tiendas de alimentación. ¡Aquí nuestra selección!

My best veggie de Lidl

Hamburguesas vegetales de Mercadona

La versión de berenjena realizada por la empresa Kioene y comercializada por Mercadona es otra de las hamburguesas estrella. Aunque su ingrediente mayoritario sea el vegetal mencionado anteriormente, la mezcla de otras verduras elimina el sabor a berenjena . La textura y el sabor están bastante logrados, de hecho no son solo los vegetarianos y veganos los usuarios de estos productos. Un 49% de los españoles afirma haber probado ya este nuevo alimento, según la propia OCU.

Burguer de soja, tomate y albahaca de Sojasun

Aunque este producto no pertenezca a la marca de ninguna gran superficie, se vende tanto en Amazon como en El Corte Inglés. Siendo la soja el ingrediente principal, estas hamburguesas veganas se están perfeccionando con el empleo de diferentes componentes. A esta en concreto, Sojasun le ha querido dar cierto sabor italiano con el tomate y la albahaca. Los estrógenos vegetales que contiene la soja resultan muy beneficiosas, y además ayudan a controlar el colesterol, ayudando a reducirlo y disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades vasculares.

Beyond Meat Burguer

Beyond Burger es una hamburguesa a base de vegetales, pero con el delicioso jugo y textura de una hamburguesa tradicional de carne. Beyond Burger tiene 20 g de proteína de origen vegetal y no contiene soja ni gluten. La propuesta está tan estudiada, que incluso presenta motas blancas similares al veteado de las hamburguesas de ternera, pero están hechas con aceite de coco y manteca de cacao, creando una textura jugosa. Está propuesta está elaborada con proteína de guisante isolada, aceite de coco refinado, aceite de girasol, proteína de arroz, proteína de haba, aromas naturales, almidón de patata, sal, y concentrado de fruta y vegetales (remolacha, zanahoria, pimiento) para darle el punto jugoso.