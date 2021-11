2. La panadería española está en un proceso excelente y debemos aprovechar esta oportunidad para seguir formando a nuevos panaderos y que todo este conocimiento y la información llegue a todo el mundo. Vivimos un momento muy dulce, aunque la industria también aprovecha el tirón y utiliza nombres que no le corresponden y hablan de procesos que en realidad no llevan a cabo. Pero los artesanos tenemos nuestra clientela , que sabe lo que compra.

3. Se ha puesto de moda porque se ha demostrado que la masa madre tiene una repercusión a nivel saludable y porque el consumidor ve que con esta fermentación el producto está mas rico, es más sano y por lo tanto le sienta mejor. Tener algo de técnica , unos controles de temperatura bestiales (nosotros fermentamos a 28 grados para evitar bacterias lácticas y eliminar el acético) es bueno. Por eso luchamos por un Grado Superior. Esto no es juego, hablamos de profesionales y lo que es para hacer un buen pan se necesita muchos años.

6. El pan de calidad está en auge, el cliente se interesa no solo por ese márquetin que funciona en las redes sociales sino porque realmente es un producto de mas calidad y sienta mucho mejor, esto no debe obviarse. Hay que aprovechar el momento para llevar a la panadería española a lo más alto nivel mundial .

2. Sí, es el mejor y el peor momento . Típico de las modas, y no dejará de ser así. Existen tantos panes falsos de falsa masa madre como panaderos falsos, y son muchos.

6. Sí. Y, aunque no hay vuelta atrás en la mejora del pan, el mal pan nunca va a desaparecer. En la época de la comodidad, la falta de esfuerzo por redescubrir nuevos sabores va a seguir ocurriendo del lado del consumidor. Del otro lado, muchos panaderos han apostado por recuperar esa esencia, pero muchos más prefieren agarrarse a lo que saben hacer, a no ir mas allá, a no aprender más.