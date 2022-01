El misterio de la pitaya

Y, la prueba definitiva del algodón: la pitaya se empieza a popularizar en supermercados y fruterías. El pitayismo is coming. Y con el pitayismo llegan los pitayistas. Hasta no hace mucho era un territorio vedado a ciertas celebrities que siempre se apuntan a todo lo cool. La actriz Gwyneth Paltrow fue una de las primeras. No se sabe si por pura devoción pitayera y gratis et amore o cobrando el diezmo por sus ocho millones de seguidores, pero esta chica de Hollywood que siempre come sano la incluye habitualmente en sus batidos y ensaladas.