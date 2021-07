Un palito de pescado es un artefacto que las más de las veces no tiene forma de palito y tampoco es pescado. Su misión en la vida es ser frito hasta convertirse en una bomba calórica. Su reto es tratar de convencer a los papás y las mamás del mundo de que sus hijos, insumisos pescateros, están consumiendo lo que venimos llamando pescado. Y encima , les dicen que es sano. Y para colmo, hay quien se lo cree. Pero el palito de pescado forma parte de nuestra cultura alimenticia -que no gastronómica- y ha sido consumido en cantidades industriales en la mayoría de hogares españoles. Y aún sigue reinando en almuerzos y cenas. Lo tiene todo: es "pescado", fácil, limpio, cómodo, larga caducidad y bajo precio: se guarda en el congelador y a funcionar. A la freidora. Y como a los niños les gusta, pues al turrón, que es duro y de Jijona .

Se trata de un invento inglés , lo cual ya debería servir de aviso preventivo respecto a su nivel de excelencia culinaria. Aunque, en realidad, es peor: es hijo de la industria inglesa del pescado congelado. No de sus chefs. Por lo que directamente estamos habilitados para pensar peor aún. Como ocurre con casi todos los inventos relacionados con la comida no está perfectamente acreditado su origen. Algunos lo sitúan en 1929 con la creación de los congeladores de placas, que obligaban a congelar el pescado en barritas y a protegerlo con pan rallado para su mejor conservación. Pero la tesis más aceptada es que fue en Reino Unido y en 1940 cuando la industria pesquera del arenque empezó a encurtirlo para exportarlo y, a la vez, se las ingenió para hacer ese pescado fuera más atractivo para el gusto local. Así nació la varita de arenque. Que después fue de balacao, y de merluza, y de abadejo, y de casi cualquier pescado blanco.

Los primeros palitos se produjeron en 1955 en la Birds Eye Factory , una planta de procesado de Great Yarmouth, en la costa de Norfolk, en la desembocadura del río Yare, que fue el epicentro británico del arenque hasta los sesenta, cuando la flota fue desapareciendo sin que aún pudieran gritar aquello de “Europa nos roba” y marcarse un brexit. La localidad, que también debe ser una de las cunas del fish and chips, finalmente sustituyó su fuente de riqueza y orientó su economía hacia el petróleo del Mar del Norte. Con lo cual se demuestra que, al final, a estos paisanos les daba igual procesar pescado ultracongelado que fabricar tubos para los yacimientos de gas.

Los palitos o varitas o lingotitos o delicias o taquitos o ladrillitos -o como quieran llamarlo- alcanzan el 61% de contenido en pescado en las marcas más generosas. Algunas bajan hasta el 35% . El resto de los ingredientes, por si tiene curiosidad: harina y almidón de trigo, azúcares, agua, levadura, sal, almidón modificado de maíz, albúmina de huevo, gasificantes (disfofatos y carbonatos de sodio), espesantes (carragenanos y goma guar), colorante (riboflavina), cúrcuma, pimentón, concentrado de limón y puede contener trazas de leche y moluscos. A 180 calorías los 100 gramos (antes de freír, suponemos) y a 6 euros el kilo. Da poco trabajo en la cocina, no hay que desespinar ni mancharse las manos manipulando el pescado, no deja olores y, como queda dicho, encima los niños lo devoran. Fácil. Jogo bonito.

Manuel Hernández Rodríguez y Ana Sastre Gallego en su "Tratado de Nutrición" (Ediciones Díaz de Santos, 1999) ya destacaban que "el contenido de pescado en los denominados palitos de pescado o delicias con diferentes denominaciones que se venden rebozados ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y la mayoría no se corresponde a la declarada". Desde luego los nutricionistas no recomiendan su consumo. No parece justo que para ingerir una pequeña porción de pescado haya que pasar el fielato de las harinas refinadas y las grasas insanas y de baja calidad.