El pintor de lo cotidiano: acedías fritas, tortas y dulces al óleo

En la obra de Pepe Baena menos es muchísimo más . Cotidianeidad, proximidad y sencillez. Esos son los atributos que definen la obra del pintor gaditano, de 42 años, quien recoge en sus bodegones la mejor tradición que vincula al arte y la comida. Hace más de dos mil años que la comida forma parte de la temática artística . La pintura religiosa comenzó a encumbrar la presencia de los alimentos. Y durante el renacimiento se amplió y se refinó hasta alcanzar al tercer episodio de La historia de Nastagio degli Onesti de Bocaccio inmortalizada por Boticelli, quien retrató el célebre banquete en un pinar. Pepe Baena, que no es Boticelli ni falta que le hace, no pinta banquetes. Lo suyo es más de naturalezas muertas. Acedías, salmonetes, borriquetes, sardinas asadas, pijotas, chocos y un pez cochino abierto en canal, mostrando su anatomía interior. Pescados de la Bahía de Cádiz. "No se me ocurriría pintar un pececito de colores del Caribe. Mi pintura se basa en la verdad, en mí verdad, la de mi día a día, la que veo y siento", explica el pintor, de estilo figurativo, puro realismo artístico.

Baena, quien estudió Imagen y Sonido, empezó a pintar hace diez años, cuando nació su primera hija, pese a lo cual acumula ya premios y reconocimientos. "En mi casa siempre había gustado la pintura y eso quizás me fue despertando el interés. Pero de pronto se me encendió algo dentro pese a que nunca había pintado y me dio por ahí. Hoy es una obsesión para mí: le dedico las tardes enteras, me encanta, pinto todos los días. Cuando llevo dos días sin pintar me vuelvo loco" explica el pintor, quien comparte su estudio de la gaditana calle Cobos con su mujer, la restauradora Elisa Soberli.