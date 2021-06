La guerra civil se lo llevó todo por delante. Hasta llegados los 60 no se recuperó y ya hasta hoy . Aunque aquello de la publicidad no siempre fue bien visto. La revista ilustrada Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena a comienzos del XX, se negaba a aceptar publicidad por considerarla de mal gusto, según cuenta la profesora Mercedes Montero en su ensayo sobre la sociedad de consumo en España.

Pero volvamos al bar. Un bar sin pizarra no es un bar. Será una neotaberna o una metatasca, o un ente tapatológico dotado de microondas y horno Josper. Pero lo que se dice un bar-bar, no es. Durante mucho tiempo, las pizarras tenían una funcionalidad muy definida: el menú del día, los precios y las ofertas. Y la tiza, sabiamente empuñada por el tabernero, también servía para apuntar la cuenta en la barra. Y el camarero sumaba a una velocidad de vértigo. La tiza era imposible de seguir para el ojo humano. Técnica de trileros.

Y cuando ibas por el segundo sumando ya había borrado la cuenta con el puño de la camisa. Si usted, dilecto lector, no ha asistido a tal espectáculo, posiblemente aún no esté vacunado. Aquellas pizarras, y no las de Van Gaal, eran un atrezzo tan relevante que empezaron a ser patrocinadas por las marcas comerciales, que colocaban su logo en el friso superior. Pero por encima de cualquier proclama, hubo un gran clásico que coronó todas las pizarras españolas: "Hoy no se fía, mañana tampoco". Aquella sentencia, repetida por toda la geografía española, exhibía, a partes iguales, cierto humor y la determinación del tabernero respecto a los clientes perezosos a la hora de tirar de la cartera.