Desde tiempos inmemoriales en las casas españolas no se come carne durante la Cuaresma. Es el tiempo que va desde el miércoles de ceniza hasta la hora nona (sobre las 15.00, nueve horas después de la salida del sol) del Jueves Santo. Aunque mejor podría decirse que no se comía: la pura obediencia religiosa ha ido diluyéndose en el tiempo, especialmente desde la llegada de la democracia y la separación Iglesia-Estado .

Don Carnal y Doña Cuaresma

Lo cierto es que ese tiempo histórico -entre la religión y la costumbre- ha producido una cocina propia de la Cuaresma. El bacalao en la mano de la representación de la vieja Cuaresma no engaña. El plato más popular es el llamado potaje de vigilia, o lo que es lo mismo el guiso de garbanzos con bacalao y espinacas, que suele cocinarse cada viernes durante ese periodo. Una exquisitez con una base de sofrito de tomate, cebolla, pimiento verde y puerros; espinaca fresca, garbanzos y un buen bacalao, que hasta mayo está de temporada y por lo tanto es buena época para comerlo. Encontrará centenares de variantes de la receta, pero la sustancia no cambia. En algunos sitios no le ponen espinaca, en otros sería pecado no hacerlo.