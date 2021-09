El placer culpable de muchos. Con leche, negro, con almendras… Lo hay para todos los gustos. No hay nada como una onza de tu chocolate favorito de postre o antes de irte a dormir para caer en la cama con un sabor dulce en la boca. Dependiendo de la época del año o de los gustos personales el chocolate se guarda de una u otra manera en casa, pero seguro que si eres de los que te gusta fresquito o en verano no quieres que se te derrita lo metes en el frigorífico . Tras ello, lo más probable es que en más de una ocasión la tableta haya terminado recubierta por una capa blanquecina . ¿Por qué?

El chocolate debe conservarse en torno a los 18 grados , pues con temperaturas muy altas puede derretirse y obtener una textura más blanda de lo que suele gustar al paladar cuando mordemos una onza. Pero la nevera tampoco es su lugar ideal, en el supermercado se conserva a temperatura ambiente , ya que si en algún momento has metido el chocolate en el frigorífico al sacarlo habrás visto que una capa blanquecina lo recubre, lo que se conoce como ' fat bloom' .

¿Por qué ocurre esto? Para ello hay que empezar por lo que forma el chocolate , sólidos de cacao y azúcar en manteca de cacao que terminan dando como resultado esas tabletas que tanto nos gusta tener en casa para endulzarnos la boca. Cuando la manteca está bien cristalizada y nos metemos una onza en la boca se da ese momento inmejorable en el que el chocolate se funde poco a poco en nuestra boca , cosa que no ocurre si lo sacamos frío de la nevera, perdiendo también parte del sabor y sus aromas.

De esta manera, cuando sacamos el chocolate del frío de la nevera no tiene su tono normal, tiene ese velo blanco por encima. Esto se debe a que la grasa del chocolate, debido a los cambios de temperatura en su conservación, se enfría y al no encontrar espacio en el interior para cristalizar sale a la superficie donde aparece esa capa blanca. ¿El resultado? Que no se fundirá igual en nuestra boca.