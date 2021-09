La respuesta ya no es subjetiva porque la ciencia ha demostrado que la de gas supera a la de carbón vegetal independientemente de que se cocinen verduras, carnes o pescados. El carbón provoca que la parrilla adquiera mucha más temperatura e irradie mejor el calor, pero las parrillas de gas también alcanzan esa radiación a través de placas de cerámica, de barras o de piedras. Además, tras analizar el sabor de los alimentos después de cocinarse bajo ambos métodos, la ciencia asegura que el carbón no aporta un sabor extra como se pensaba, sino que proviene de la grasa, no del combustible. Los responsables son los aceites y los aromas que se generan.