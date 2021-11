La llegada del otoño no solo es sinónimo de lluvia, frío y viento, sino también de setas. Y es que es en esta época del año cuando los muchos bosques y sierras de la geografía española se llenan de sabrosas setas listas para su recolección.

La micología o recogida de setas es una actividad que ha ido ganando popularidad en la última década. Cada vez son más los aficionados que se apuntan a salir de aventura por el monte en busca de estos suculentos manjares , pero para llevar a cabo esta actividad es imprescindible que contemos con un buen equipamiento y una serie de conocimientos previos que nos permitan diferenciar las setas tóxicas de las comestibles. Si no, podemos llevarnos un buen susto.

Al usar bolsas de plástico, las esporas de las setas, algo así como las semillas de las que nacerán nuevos hongos, se quedan encerradas en su interior, o lo que es lo mismo: no pueden esparcirse por el bosque mientras seguimos con nuestra búsqueda . Este gesto, aparentemente inofensivo, tiene un efecto negativo sobre el ecosistema, ya que impide la expansión de las especies recolectadas por el monte. Como resultado, el número de setas pertenecientes a estas variedades irá disminuyendo progresivamente con el paso de los años, lo que, en los casos más extremos, puede llevar a su desaparición en la zona .

Además de causar problemas en el medioambiente, las bolsas de plástico también dañan a las setas que recolectemos . Dado el material que emplean, este tipo de bolsas no permiten la transpiración natural de las setas, que son, en esencia, agua, lo que provoca su fermentación y degradación. Al no permitir la oxigenación, las setas corren el riesgo de volverse indigestas, por lo que todo el trabajo que hemos empleado en la recolección se echará a perder.

Asimismo, las bolsas de plástico también afectan al estado de las setas, que se mezclan, rompen y acumulan unas sobre otras. En estos casos, lo más probable es que al llegar a casa tengamos que tirar las setas, que estarán tan deterioradas que no podrán ser consumidas .

A la hora de recoger estos hongos, recuerda que debes cortar con una navaja desde la base y llevártelos enteros , con el tallo, para poder apreciar mejor la especie de la que se trata y evitar posibles desintoxicaciones. Además, tienes que evitar escarbar la tierra bajo cualquier circunstancia porque, de lo contrario, no volverán a salir setas en ese lugar.

Para evitar problemas, es recomendable que no cojas nunca una especie que desconozcas y que viajes siempre con un guía o experto sobre el tema, sobre todo si nunca te has adentrado en el mundo de la micología. En caso de que tengas la mala suerte de intoxicarte, ve al médico de inmediato, nada más notar los primeros síntomas. No te la juegues.