La gastronomía española es una de las más populares y reputadas del mundo. Prueba de ello tenemos en los múltiples restaurantes con estrellas michelin repartidos a lo largo de toda nuestra geografía y en todos los grandes chefs o en el reciente nombramiento de Dabid Muñoz, el genio detrás del irreverente DiverXO, como el mejor chef del año en la quinta edición de los The Best Chef Awards 2021, un evento en el que, además, también salieron premiados otros grandes nombres de nuestra cocina, como Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, y Joan Roca, de El Celler de Can Roca.