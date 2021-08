La Kombucha, la bebida de moda entre los deportistas y famosos con problemas de estómago

Conocida en China como el “elixir de la salud inmortal”, se trata de un té verde o negro endulzado y fermentado a base de una colonia simbiótica de levaduras y bacterias conocida como Scoby (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), al que se le puede añadir otras especias como limón o jengibre para otorgarle distintos sabores.

A pesar de que gran parte de la popularidad de la Kombucha nace de las propiedades milagrosas que se le atribuyen, lo cierto es que todavía no hay evidencias científicas lo suficientemente fuertes que respalden los beneficios de esta bebida. Las conclusiones de los estudios que se han realizado en los últimos años son inciertas, y no terminan de esclarecer si, además de una bebida baja en azúcares, la Kombucha puede aportarnos otras propiedades a nuestro organismo .

Es el caso de una investigación realizada en el año 2000 por la Universidad de Fairbanks (Estados Unidos), en la que, tras estudiar los efectos de la bebida en ratones durante tres años, no pudo determinarse si el aumento de la longevidad que experimentaron los animales sería también aplicable a los humanos. O de un ensayo publicado en 2019 en la revista Annals of Epidemiology, en la que se le dio esta bebida a 24 adultos de entre 45 y 55 años no insulinodependientes durante tres meses. Pese a que los pacientes pudieron mantener sus niveles de azúcar en sangre dentro de la normalidad, los datos no fueron suficientes para despejar dudas.