En cuestión de alimentos, es importante siempre revisar la fecha de caducidad de los productos antes de consumirlos. No obstante, existen alimentos, que conservándose en condiciones adecuadas, podrían no llegar a caducar nunca . Estos ocho alimentos, si los guardas correctamente en casa se pueden consumir sin mirar la fecha de caducidad.

La miel no caduca porque es higroscópica, eso significa que su contenido de agua es muy bajo ; y es que la miel madura, apenas llega al 18% de humedad. Sin agua, las bacterias no pueden aparecer y prosperar. Así que una miel bien cerrada está a salvo de microorganismos o bacterias.

Eso sí, aunque no tiene fecha de caducidad, algunas marcas y países sugieren una fecha de consumo preferente. Esto indica que puede haber un cierto deterioro sensorial (color, olor, sabor, apariencia), pero no implica un riesgo sanitario .

Las bebidas alcohólicas pueden caducar o no, dependiendo de la cantidad de alcohol que contengan. Las bebidas con baja cantidad de alcohol están obligadas a tener una fecha de vencimiento a la vista. Por su parte, las bebidas con un contenido de alcohol del 10% o más en volumen no tienen que indicar una fecha de caducidad en su envase . Este es el caso del whisky, ron, ginebra o tequila.

Pero, no sólo sirve para conservar los alimentos; la sal presenta un ambiente demasiado seco para que el moho y las bacterias prosperen, por lo que se trata de un producto que por sí sólo no tiene caducidad.

Por su parte, el azúcar no se echa a perder porque no es compatible con el crecimiento bacteriano.