En un año en el que la sostenibilidad ha marcado el discurso de la hostelería -junto con la necesidad de mejorar las condiciones laborales- ocho restaurantes han recibido una estrella verde por su compromiso medioambiental . Son el 'Cenador de Amó's (Cantabria), 'Coque' (Madrid), 'El Celler de Can Roca' (Girona), 'Finca Alfoliz' (Huelva), 'Lera' (Zamora) y 'Maca de Castr'o (Mallorca), además de 'Esporão' en Reguengos de Monsaraz e 'Il Gallo d'Oro' en Funchal, Madeira.

· ABaC, Barcelona (3 estrellas)

· Akelarre, Donostia (3 estrellas)

· Aponiente, El Puerto de Santa María, Cádiz (3 estrellas)

· Arzak, Donostia (3 estrellas)

· Azurmendi, Larrabetzu (3 estrellas)

· Cenador de Amós, Villaverde de Pontones (3 estrellas)

· El Celler de Can Roca, Girona (3 estrellas)

· Lasarte, Barcelona (3 estrellas)

· Martín Berasategui, Lasarte-Oria (3 estrellas)

· Quique Dacosta, Denia (3 estrellas)

· DiverXO, Madrid (3 estrellas)

· Amelia by Paulo Airaudo, Donostia/San Sebastián (2 estrellas.

· Voro, Mallorca (2 estrellas)

· Smoked Room, Madrid. (2 estrellas)

· Iván Cerdeño, Toledo (2 estrellas)

· Alejandro Serrano, Miranda de Ebro (1 estrella)

· Arrels, Sagunt (1 estrella)

· Atalaya, Alcossebre (1 estrella)

· Atempo, Barcelona (1 estrella)

· Auga e Sal, Santiago de Compostela (1 estrella)

· Ayalga, Ribadesella (1 estrella)

· Cañabota, Sevilla (1 estrella)

· Casona del Judío, Santander (1 estrella)

· Coto de Quevedo, Torre de Juan Abad (1 estrella)

· Deessa, Madrid, (1 estrella)

· El Rincón de Juan Carlos, Adeje – Tenerife. (1 estrella)

· El Serbal, Santander. (1 estrella)

· Fierro, València (1 estrella)

· Garena, Dima. (1 estrella)

· Kaido Sushi Bar, Valencia (1 estrella)

· La Gaia, Eivissa/Ibiza (1 estrella)

· Lera, Castroverde de Campos. (1 estrella)

· Lienzo, Valencia (1 estrella)

· Ment by Óscar Calleja, Salamanca (1 estrella)

· Nintai, Marbella (1 estrella)

· Nub, Adeje – Tenerife (1 estrella)

· Nublo,Haro (1 estrella)

· Peix & Brases, Dénia (1 estrella)

· Poemas de Hermanos Padrón, Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria, (1 estrella)

· Quimbaya, Madrid. (1 estrella)

· Versátil, Zarza de Granadilla. (1 estrella)

· Zaranda, Palma – Mallorca. (1 estrella)