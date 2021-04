Emparentada con el tiburón, existen varias familias y 69 especies. Planea con elegancia por los fondos marinos, posándose en la arena como un nautilus sin motor y cartilaginoso. Y no es un mito: con su cola puede producir descargas de entre ocho y 220 voltios, un técnica que utiliza para aturdir a sus víctimas o defenderse de sus agresores. Aunque la descarga no es letal ya que emite corriente continua.

Llegan a medir tres metros

La raya nunca ha sido un pescado especialmente apreciado. A veces incluso se colaba en la red: pescarla no era el propósito. Y los cocineros no suelen comprarla mucho porque se estropea rápido: en 48 horas empieza a oler a amoniaco. La explicación técnica del olor no está muy clara: algunos expertos indican que al no tener escamas se hidrata mal y utilizan su propia urea para hacerlo; otros lo achacan a que la carencia de una vejiga natatoria -un órgano que permite la flotación de algunos peces- le obliga a acumular urea, de la que, pasado un tiempo prudencial tras ser pescada, se desprende ese olor peculiar.