No. Este año no has podido ir a ver procesiones, tampoco irte a tu casa de la playa y, lo mismo, ni el tiempo ha acompañado en tu ciudad. La pandemia se sigue empeñando en ponérnoslo difícil. Pese a que esta Semana Santa tampoco está siendo al uso, nosotros te sí que te proponemos un viaje. Regresar al pasado, a casa de tu abuela, a la infancia, mediante el sabor y el olor de unas buenas torrijas. De la mano del instagramer Rafa Anotín, más conocido en las redes sociales como Rafuel, repasamos las claves para conseguir hacerlas perfectas, aportando un toque de modernidad a la receta tradicional.