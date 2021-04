Muchos dicen que no puedes definir el sabor de la trufa negra si no la has probado. Este hongo crece bajo tierra y es sumamente difícil de cultivar y de recoger, lo cual sumado a su exquisito sabor, lo hace muy valioso, es una exquisitez que resaltará tus platos y le otorgará un toque gourmet a los que desees preparar.