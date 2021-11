Hoy ya no se sacrifican cochinos en las casas o pequeñas fincas de la geografía española. Entre otras cosas porque las familias no tienen ni CO2 a mano ni pinzas para darle una descarga eléctrica al cochino y dejarlo grogui, como obliga hoy la ley de protección animal en aras a minimizar el sufrimiento del guarro. Pese a una idea falsamente extendida, las matanzas tradicionales no están prohibidas. Una directiva europea de 1993 permitió su práctica, aunque se obliga al aturdimiento previo del animal bajo amenaza de multa de 600 euros.