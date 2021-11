"La tortilla más buena que he probado en mi vida es la de mi abuela o la del bar de abajo" o "la tortilla de patatas, mejor sin cebolla". Si hay un plato en nuestra gastronomía que da pie a todo tipo de debates esa es la tortilla de patatas. Tiene pocos ingredientes; de hecho, se cuenta con los dedos de la mano. Pero hacer una tortilla, una tortilla de patatas sobresaliente, no es para nada fácil. En eso está de acuerdo Santi Balmes, el hombre al frente de Love of Lesbian. Al parecer, su pareja hace una tortilla espectacular y la suya no se acerca ni de lejos. Por eso, ha decidido pedirle consejo al maestro tortillero Rafuel. Todos los trucos para preparar una tortilla de patatas infalible, en el vídeo.