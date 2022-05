La alta alcurnia culinaria siempre la había despreciado . Fue desapareciendo de las cartas de los restaurantes y en las casas no se compra por el complicado manejo de los olores . Error tras error. Si usted no tiene complejos ni le impresionan las modas ni pretende ser cool, dele duro a la sardina.

La sardina, como todo el pescado azul, -¡ay los boquerones¡- no tienen título nobiliario pero son la auténtica nobleza de los mares . Bajo su divisa popular se esconde un bocado delicado, pleno de sabor, con una grasa adictiva , y que a la brasa, en la plancha, frita, en empanada, en una coca o en conserva, eleva el espíritu de quien sepa distinguir lo bueno de lo caro.

Ya es mayo , ha llegado el calor, las aguas de superficie están más cálidas, el plancton abunda y la sardina no se harta de comer: está cebada, con más grasa y el sabor y el aroma disparatado. T emporada de sardinas . Es el aroma de un tiempo feliz recuerdos que ensanchan el alma. Estamos de suerte. Es el esplendor sobre una caja de sardinas de Manuel Vicent.

Ya hemos hablado del precio de la sardina. Pero su valor es mucho más elevado. Además de sus atributos gastronómicos, la sardina es rica en omega 3 , esas grasas buenas que ayudan a reducir el colesterol, los triglicéridos y ayudan a que no se formen grasas en el corazón. Son unas cracks: mejoran la sequedad de la piel y estimulan el crecimiento celular. Generosas en fósforo, selenio, yodo y magnesio . Y un montón de vitaminas. No tiene ni féculas ni azúcares ni hidratos de carbono. Es sanísima y recomendable. Lo dice la Sociedad Española del Corazón.

Escuris, Dumón, Usisa, La Brújula, Cuca, Ortiz, Los Peperetes, Ramón Peña, las braseadas de Gueyu Mar, La Tarifeña. Pesasur, Frinsa…calidad y variedad. Abrir y empujarte una lata de sardinas, en bocata o con cuchillo y tenedor si fuera menester, no tiene precio. Literalmente. Es junto a la penicilina uno de los mayores avances de la humanidad. Será que con la edad el paladar tiene a simplificarse , contrariamente a lo que pudiera pensarse. Ocurre como con algunos escritores, que pasan del barroquismo pretencioso de sus inicios de juventud a la meridiana y luminosa literatura que surge de la sencillez. Cuando descubra la sardina entenderá esa gozosa transición.

Por mayo, siempre hay que regresar a Camba y a La Casa de Lúculo: "Una sardina, una sola, es todo el mar, a pesar de lo cual yo le recomendaré al lector que no se coma nunca menos de una docena…No es para tomar en el hogar con la madre virtuosa de nuestros hijos, sino fuera, con una amiga golfa y escandalosa. Las personas que se hayan unido alguna vez en el acto de comer sardinas, ya no podrán respetarse nunca mutuamente, y cuando usted, querido lector, quiera organizar una sardinada, procure bien elegir a sus cómplices. Las sardinas asadas saben muy bien; pero saben demasiado tiempo. Después de comerlas uno tiene la sensación de haberse envilecido para toda la vida. El remordimiento y la vergüenza no nos abandonarán ya ni un momento y todos los perfumes de la Arabia serán insuficientes para purificar nuestras manos".